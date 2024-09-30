Был уверен, что его не тронут: как Израилю удалось ликвидировать лидера "Хезболлы"

Израиль 27 сентября ликвидировал в Бейруте главу "Хезболлы" Хасана Насраллу. Вместе с ним мог погибнуть ряд генералов. Перед тем израильские власти постепенно избавлялись от верхушки ливанской организации.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что стоит рассматривать действия Израиля в комплексе: взрывы пейджеров, уничтожение крупных арсеналов в Ливане, ликвидация Насраллы вместе с другими руководителями. Все эти шаги направлены на дезорганизацию внутри "Хезболле" и ее ослабление.

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Ударили бомбами, общим весом 80 тонн

Израиль последовательно поднимал уровень командиров, которых он ликвидировал в последнее время. На сегодня удалось избавиться от почти половины командного состава "Хезболлы".

Насралла до последнего был уверен, что его не будут трогать, однако Израиль ликвидировал его и вместе с ним еще около 20 высших представителей "Хезболлы",

– отметил главный редактор.

Это не означает, что "Хезболла" осталась без руководства. Однако любой лидер такого уровня террористической организации осознает, что является потенциальной мишенью. Поэтому с самого начала был тот, кто может заменить Насраллу. Его преемником стал один из родственников – Хашим Сафи ад-Дин, который взял на себя временное командование "Хезболлой".

Однако глобально террористическая организация находится на уровне разрозненных отрядов, в которых разорваны командные цепочки, затруднена связь с Ираном. А "Хезболла" является абсолютно не самостоятельной организацией и подчиняется Тегерану абсолютно во всем. Соответственно Ирану сейчас приходится выстраивать отношения с новыми людьми,

– подчеркнул он.

Кроме того, по бункеру, где находился Насралла, ударили бомбами, общий вес которых превышал 80 тонн. Погибли не только люди, но и уничтожено большое количество документации, компьютеры с информацией, что прервало информационную цепочку.

Справка. Хасан Насралла погиб в 64-летнем возрасте. Он начинал полевым командиром и отличился в боях против шиитского движения "Амаль", которое тоже радикально относится к Израилю. Это движение воевало с "Хезболлой". Насралла отомстил за ликвидацию своего предшественника – Аббаса аль-Мусави – крупными терактами в Аргентине. Тогда десятки людей были убиты в еврейском культурном центре и во время нападения на посольство Израиля.

Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет в ООН, что ликвидация Насраллы было "политическим убийством оппонента", это ужас. Насралла – кровавый террорист, на руках которого много крови, и не только израильтян,

– подчеркнул Эмиль Шлеймович.

Сейчас Израиль продолжает бить по складам с тяжелыми ракетами, в частности, российскими противокорабельными ракетами "Яхонт", которые угрожают израильским газовым месторождениям.

Напомним, что Израиль получил информацию о пребывании Насраллы от иранского агента. Лидер "Хезболлы" 27 сентября вместе с 12 старшими командирами "Хезболлы" посетил похороны убитого бойца. После этого верхушка организации собралась в бункере. Израильские самолеты F-35 в это время находились в воздухе, ожидая этого момента. И когда получили подтверждение точного местопребывания Насраллы, нанесли удары по бункеру.