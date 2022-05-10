Ликвидация Лукашенко ускорит падение режима Путина, – политолог

Путин не оставляет попыток втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Вероятно, он оказывает давление на Александра Лукашенко, угрожая ликвидацией.

Однако расправа над Лукашенко будет иметь для Путина слишком серьезные последствия. Об этом 24 канала рассказал политолог Александр Антонюк.

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Политолог считает, что самопровозглашенный президент Беларуси будет до последнего искать возможности выбраться из ловушки, в которую попал из-за Путина.

Он (Лукашенко – 24 канал) прекрасно осознает, чем закончится русско-украинская война,

– заявил Александр Антонюк.

На территории страны активно действуют партизанские движения, а мотивация белорусских военнослужащих еще ниже, чем у русских. Поэтому склонить их к участию в войне слишком тяжело, считает Антонюк.

Убрать Лукашенко Путину не будет тяжело, – Антонюк

Он отметил, что сейчас риски вторжения белорусских войск в Украину не так высоки, какими были еще месяц назад.

В ответ на вопрос, чем Путин может пригрозить Лукашенко для достижения целей в отношении белорусской армии, политолог сказал: "Физической ликвидацией. Это единственное, что он сегодня может".

При большом желании убрать Лукашенко и образовать новый режим Путину не составит труда. Но это не совсем ему на руку, потому что ликвидация Лукашенко – это ускорение падения режима Путина.

– заявил Александр Антонюк.

По мнению политолога, самопровозглашенный президент Беларуси будет "петлять" от Путина до конца своих дней.

Вероятное вступление войск Беларуси в войну: главное

10 мая 2022 года в минобороны Беларуси сообщили, что отправляют свои силы спецопераций под границу с Украиной якобы "в рамках проверки". Однако, учитывая тот факт, что режим Лукашенко фактически является союзником Путина и именно с территории Беларуси на украинские земли летят ракеты – угроза вторжения никуда не исчезла.

Кроме того, в Беларуси фиксируют движение военной техники. В Гомельской области активисты заметили погрузку на поезда 20 БМП, 6 разведывательных боевых машин БРМ-1Кта 12 танков Т-72Б в том числе. Разгрузку эшелона с большим количеством военной техники зафиксировали и в Колодище.

В то же время еще 6 мая спикер Пентагона Джон Кирби заявил: США не видят никаких признаков того, что Беларусь будет активно участвовать в боевых действиях в Украине.

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