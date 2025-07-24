В ОПУ рассказали о деталях президентского законопроекта по НАБУ и САП

После громкой реакции украинского общества и западных партнеров на законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов и "обеспечит силу системе правопорядка".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу детали нового законопроекта и объяснил процедуру его принятия. Также Подоляк прокомментировал критику законопроекта со стороны партнеров Украины.

Важно Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал может ударить по Украине

Что должен учесть новый законопроект по НАБУ и САП?

Подоляк подчеркнул, что президент предложил наработать тот законопроект, который будет устраивать различные социальные и политические группы. Это сложно с учетом демократии, всегда существуют вопросы переговорных процессов.

Далее украинский парламент должен прервать свои каникулы и отработать законопроект сначала в соответствующих комитетах, а затем в сессионном зале. Все это будет происходить, по его словам, фактически в прямом эфире.

Президент предлагает, чтобы не было интриг, внести президентский законопроект, учитывающий все дискуссионные моменты, которые сегодня проговариваются. Думаю, что это будет сделано,

– пояснил он.

В то же время международное сообщество довольно остро отреагировало на законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП. Советник главы ОПУ считает, что это абсолютно нормальная реакция.

Наши партнеры отмечают, если Украина движется в сторону интеграции с Западом, Европой, то у них существуют определенные правила. Они хотят, чтобы мы сопоставляли свои действия с этими правилами, и чтобы они понимали логику Украины,

– отметил он

Кроме того, союзники стремятся, чтобы Украина была максимально прозрачной и лишенной политически-коррупционной составляющей.

Они хотят иметь предсказуемого партнера, который будет интегрирован в единую матрицу ценностей западного мира. Поэтому, по словам советника главы ОПУ, они публично об этом говорят, и это есть в традиции демократий. Если имеются определенные сомнения, высказывать их открыто, а не решать вопрос кулуарно.

Более того, сам факт протестов на улицах украинских городов из-за законопроекта по НАБУ и САП и быстрой дискуссии между государством и обществом, дает ответы на многие вопросы, которые ставят наши партнеры,

– отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что партнеры видят – украинское общество готово защищать определенные ценности, а государство готово быстро реагировать и вносить коррективы. Это свидетельствует о здоровых отношениях между обществом и государством, а конкретно – президентом, который достаточно быстро реагирует на все эти события.

К слову, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что в Верховной Раде регистрируют новый законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. Соответствующую инициативу подписали 48 народных депутатов из разных фракций. Юрчишин сообщил, что за новый документ могут проголосовать уже 25 июля.