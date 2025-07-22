Сейчас готовятся блокирующие постановления, ведь ликвидация НАБУ и САП является очень опасной для Украины. Это 24 Каналу отметила народный депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко.

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Как это повлияет на репутацию Украины в мире?

Юлия Сирко отметила, что цель принятия этого закона – это уничтожение антикоррупционной инфраструктуры. Это мечта всех пророссийских сил, которые давно пытались это сделать.

Однако этот законопроект был внесен с нарушениями. В частности, он был внесен "Слугами народа" на согласительном совете. Его не было в повестке дня, который был роздан депутатам накануне. Таблица с правками, в частности, о ликвидации независимости САП и НАБУ, появилась за 15 минут до начала заседания.

Безусловно, за это время таблицу на 45 страниц ни один нормальный человек вычитать и прочитать не может. Было внесено со всеми нарушениями. Комитет был нагло проведен утром. Председателя комитета не было. Был назначен какой-то его человек с фамилией Павлюк. Мы все знаем, кто такие Павлюки. Такой пророссийский шабаш состоялся и, к сожалению, был поддержан депутатами,

– объяснила народный депутат.

Сейчас готовятся блокирующие постановления. Потому что от этого, в частности, зависит финансирование программ в Украине, репутация нашего государства на международной арене. В крупных независимых международных медиа уже выходят материалы, где Украину сравнивают с Россией, а Владимира Зеленского – с Путиным. Россияне постоянно повторяют, что якобы нельзя давать ВСУ оружие, потому что в Украине процветает коррупция.

На самом деле сегодняшний шабаш, который состоялся абсолютно нагло в Верховной Раде – это продолжение российского нарратива о том, чтобы лишить Украину международной поддержки и предоставления оружия для того, чтобы она оборонялась. Не знаю, или это спецоперация, или это глупость отдельных людей. Но результат, к сожалению, будет на всю страну,

– добавила Сирко.

Напомним, что в ЕС отреагировали на ситуацию с НАБУ и САП. Европейский Союз обеспокоен последними действиями относительно НАБУ и САП. Там напомнили, что блок предоставляет финансовую помощь при условии прогресса в области демократического урегулирования.