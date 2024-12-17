Подрыв генерала Кириллова в Москве – работа СБУ, – источники

Сегодня, 17 декабря, в Москве был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Сообщается, что ликвидация военного преступника – дело рук СБУ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ. Подрыв произошел, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд.

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Что известно о подрыве генерала Кириллова

Сегодняшний подрыв генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, является результатом спецоперации СБУ.

Ликвидированный Игорь Кириллов / Фото предоставлено 24 Каналу

Согласно информации наших источников, взрывчатка на самокате сработала, когда Кириллов вместе с помощником входили в подъезд на Рязанском проспекте в Москве. Оба от полученных ранений погибли.

Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на Востоке и Юге Украины. Более 2 тысяч украинских военных пострадали от химического отравления.