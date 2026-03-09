"Баба-Яга" уничтожила четырех вражеских офицеров в приграничном районе Курщины: детали атаки

Украинские военные 6 марта ликвидировали четырех вражеских офицеров в приграничном районе Курской области, применив дрон-бомбардировщик "Баба-Яга". Среди погибших майор, капитан и два старших лейтенанта.

Об этом сообщает телеграм-канал "Досье Шпиона".

Что известно о ликвидации российских офицеров?

В пятницу, 6 марта, Силы обороны атаковали дроном-бомбардировщиком "Баба-Яга" группу офицеров российской воинской части 78986 в пределах населенного пункта Теткино, что в приграничном районе Курской области. Украинский беспилотник сбросил на личный состав три мины калибра 82 миллиметра.

В результате удара погибли четверо российских офицеров:

майор Леухин А.Г.,

капитан Путилин А.А.,

старший лейтенант Бааль В.С.,

старший лейтенант Епифанов А.А.

Все погибшие служили в составе 1-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России.

Интересно! Российские оккупанты окрестили "Бабой-Ягой" украинские дроны-бомбардировщики. Эти БпЛА предназначены для точного сброса боеприпасов на вражеские позиции – их точность достигает от 1 до нескольких метров. Обычно дрон "Баба-Яга" зависает над целью перед сбросом снаряда, а некоторые модели могут пикировать для более точного удара.

