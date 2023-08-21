Спецслужбы России работают эффективнее армии, – в ГУР сказали, почему Запад не ликвидирует Путина
Источник:"Украинские новости"
Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, почему страны Запада до сих пор не ликвидировали российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это связано с работой российских спецслужб.
Он подчеркнул, что эти люди работают более эффективно, чем российские солдаты. В то же время, он сказал, что знает об определенных попытках ликвидации диктатора России.
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Юсов высказался о возможности ликвидации Путина странами Запада
Представитель ГУР отметил, что о ликвидации Путина можно говорить теоретически, но с практической точки зрения это очень сложно выполнить. Юсов подчеркнул, что Кремль не жалеет денег на свою безопасность, в том числе на работу спецслужб.
Россия остается обширным по территории государством с разветвленной сетью спецслужб и различных структур безопасности. Спецслужбы РФ работают эффективнее, чем российская армия,
– подчеркнул он.
Он также отметил, что украинской разведке известно попытки уничтожения российского диктатора. Однако он отказался комментировать их.
Путин обречен на существование
Юсов, отвечая на вопрос о дальнейшей продолжительности жизни Путина, подчеркнул, что физическое существование диктатора "мало кого интересует". Более того, он отметил, что стратегически его режим "обречен, как и современная форма существования России".
"Да есть информация о его тяжелых болезнях и его двойниках, это все надо учитывать. Но Украина очень заинтересована, чтобы оригинальный Путин, если он до сих пор жив, оказался на скамье подсудимых во время проведения международного трибунала", – рассказал представитель ГУР.
В ответ на скептицизм по поводу физического существования Путина Юсов заявил, что использование технологии двойников позволяет "играть в это активно и как угодно". Со всем тем он подчеркнул важность тщательной проверки и заверения в этом вопросе.
Ранее в ГУР объяснили, почему в России стали умирать генералы
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что сейчас внутри диктаторского режима Кремля происходит напряжение. Именно поэтому там пытаются искать крайних.
- Смерть двух российских генералов Юсов назвал моментом, когда диктаторский режим сам себя поедает. Он отметил, что сейчас козлами отпущения являются именно российские кадровые военные.
- Кроме того, представитель ГУР опроверг нарративы, что Путин хочет затяжной войны против нашего государства. По его словам, диктатор опасается это делать.