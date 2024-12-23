Генерал-майор СБУ в запасе рассказал, как спецслужбы выбирают цель для ликвидации

Спецслужбы выбирают цель для ликвидации из-за нескольких факторов. Прежде всего определяют уровень опасности, который лицо представляет для Украины, и уровень преступлений, которые за ним стоят.

Также анализируют способность достать до того человека. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

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"Я думаю, что надо определять прежде всего тот уровень опасности, который он представляет для Украины. Во-вторых, уровень тех преступлений, которые за ним стоят. Также способности достать до него", – сказал он.

Украинская агентура в России

Виктор Ягун отметил, что если есть задача ликвидировать определенное лицо, то креатив украинских спецслужб безграничен даже на территории России. Там тоже есть украинская агентура.

Сам Путин признал, что в России значительное количество украинской диаспоры. Правда, их там не так много, как он рассказывал. Но думаю, что даже 1% точно положительно относится к Украине, к ее борьбе за независимость и готова поддержать Украину. В частности, в борьбе, в ее действиях против агрессора,

– предположил он.

В частности, в Тюмени 70% населения – украиноязычные. В начале 90-х годов там действовал центр, который отмечал Акт восстановления Украинского Государства, который был провозглашен 30 июня 1941 года.

"Те люди же никуда не исчезли. Они там как жили, так и живут. Я не говорю о Тюмени. Про всю восточную Сибирь. Если взять перепись населения, примерно 20 миллионов признавали себя украинцами. Сейчас значительно меньше, потому что это не модно. Но еще раз подчеркиваю – найти людей, которые готовы помочь меркантильно, по патриотическим, другим причинам, не так сложно", – подчеркнул генерал-майор СБУ в запасе.