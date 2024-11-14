После ликвидации Транковского командование вражеского флота бежит в Новороссийск, – Плетенчук

Накануне в Севастополе умер капитан Черноморского флота России Валерий Транковский. Это вызвало панику среди оккупантов на временно оккупированном полуострове, которые бегут в Краснодарский край.

Так, это заставило командование российского флота вынужденно перебираться в Новороссийск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Мы-Украина".

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Оккупанты бегут из Крыма

Я бы на их месте начал бы волноваться конечно. Так, какая-то часть руководящего состава конечно должна быть уже и в Новороссийске, так же как и некоторые семьи военнослужащих уже фактически переехали в Новороссийск вынужденно,

– говорит Плетенчук.

По его словам, фактически сейчас и флот, и личный состав несет службу в Новороссийске. ВМС пока точно неизвестно, где именно находится их штат, но в любом случае, как говорит представитель, на месте коллег Транковского "им стоит начинать оглядываться".

Кроме того, он отметил, что потеря начальника штаба является серьезным ударом для врага, поскольку эта должность является ключевой для функционирования всей структуры. И замену ему найти будет крайне сложно из-за специфики работы и необходимого уровня опыта.

"Это старший офицерский состав и учитывая должность, которую этот человек занимал, это фактически те лица, на которых держится организационное ядро любой структуры. Начштаба – это человек, который руководит всеми процессами. Командующий принимает судьбоносные решения, общую стратегию и тактику, но вся штабная работа лежит на начальнике штаба. Это человек, который можно сказать, является незаменимым", – объясняет Плетенчук.

Напомним, накануне утром в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан Черноморского флота России. По данным источников 24 Канала, ликвидация руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России Валерия Транковского – успешная спецоперация СБУ.