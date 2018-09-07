Ликвидация Захарченко не достигла своей цели, – эксперт о назначении Пушилина

Кремль не получил желаемого результата в связи с ликвидацией Александра Захарченко – заставить Украину выполнить политическую часть минских соглашений. Поэтому прибег к прямому шантажу, угрожая проведением местных выборов и референдума.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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После попыток России обвинить Украину в убийстве Захарченко, Кремль резко дал задний ход. Тональность РФ изменилась. Министр иностранных дел Лавров заявил, что не будет активного противодействия Украине. Также состоялась встреча Трехсторонней контактной группы в Минске после ликвидации Захарченко. И все единодушно подтвердили безальтернативность соглашений,

– заметил эксперт.

Кстати, отмечает Снегирев, прогнозы об ухудшении ситуации на Донбассе из-за гибели Захарченко, к счастью, не оправдались. ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов. А это, считает он, свидетельствует о том, что Россия четко контролирует ситуацию.

"Россия не добилась своего, устранив Захарченко. Поэтому идет на шантаж: назначили полностью контролируемого Пушилина и угрожают провести в ОРДЛО так называемые местные выборы и референдум. Не исключено, что Россия хочет пойти по сценарию признания фейковых образований", – отмечает Дмитрий Снегирев.

В то же время, по словам эксперта, Пушилина могли назначить вместо Трапезникова за то, что тот имеет украинский след – работал менеджером в ФК "Шахтер" Ахметова. Поэтому решили не рисковать. Однако, подчеркивает Снегирев, Кремль может ради определенных договоренностей разменять Пушилина в любой момент. Если уже ликвидировали Захарченко, то что уж говорить о нем.

Напомним, 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александра Захарченко. 7 сентября стало известно, что так называемая "народная рада ДНР" в оккупированном Донецке назначила исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина. Также сообщалось, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.

Кто такой Денис Пушилин?Один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области. Организатор пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева, самопровозглашенный "спикер" "ДНР". 18 июля, после бегства в Москву, сделал заявление о своей отставке.