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Пророссийские боевики назначили Пушилина на замену Захарченко

429 Читати новину українською
Денис Пушилин
Денис Пушилин / АиФ

Так называемая "народная рада ДНР" в оккупированном Донецке назначила исполняющим обязанности "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

Вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. После этого так называемая "народная рада ДНР" проголосовала за досрочное прекращение полномочий Захарченко в связи с его гибелью.

Сегодня управленческие органы сепаратистов решили, что Пушилин будет назначен  временно исполняющим обязанности "главы ДНР".

К слову, ранее также сообщалось, что на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины осенью планируют провести "выборы" нового главаря пророссийских боевиков в связи с убийством Александра Захарченко.

Кто такой Денис Пушилин?
Один из лидеров пророссийских боевиков, которые действуют на территории оккупированных районов Донецкой области. Организатор пророссийских митингов в Донецке в апреле 2014 года, заместитель самопровозглашенного "губернатора" Донетчины Павла Губарева, самопровозглашенный "спикер" ДНР. 18 июля, после бегства в Москву, сделал заявление о своей отставке.

Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Убийство Захарченко
Источник: 24 канал
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