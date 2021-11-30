Убивал раненых украинских воинов: пойманного боевика приговорили к 6 годам
Источник:СБУ
Боевика, который в 2014 году в Донецкой области убивал украинских защитников, приговорили к 6 годам лишения свободы. Преступника поймала контрразведка СБУ.
Пресс-служба СБУ сообщила, что задержанный – житель Донецка. Мужчина добровольно вступил в оккупационный учебный центр.
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Впоследствии боевика назначили на должность заместителя руководителя. В этот период он готовил для оккупантов новых боевиков. Они должны были участвовать в боевых действиях.
Боевика, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорили к 6 годам лишения свободы,
– говорится в сообщении.
Также преступник участвовал в артиллерийских обстрелах позиций Вооруженных сил Украины. Речь идет о районах Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, Пантелеймоновки.
Боевик конвоировал задержанных и военнопленных.
Мужчину задержали в октябре 2021 года. Он остановился в одном из хостелов столицы, куда прибыл с временно оккупированной территории Крыма.
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