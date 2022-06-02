Об этом сообщили служащие оперативного командования "Юг". Они также опубликовали видео подрыва боеприпаса.
В Черном море увеличилось количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары по Украине
В этот день их было больше
На видео показали уничтожение только одной мины, однако таковых в этот день было две. Каждая противокорабельная мина имеет крепление, однако оно часто оказывается неготовым к сильному шторму.
Вторую за сегодня морскую якорную мину, которую штормом накануне сорвало с крепления и волнами принесло поближе к берегу, корабельная подрывная команда ВМС ВС Украины уничтожила путем контролируемого подрыва,
– отметили в командовании.
Это сделали недалеко от побережья Одесщины. Если бы мину не обнаружили вовремя, это могло привести к трагедии.
Обезвреживание мины в Черном море 1 июня: смотрите видео
Далеко не первый случай
Следует отметить, что в результате одного шторма таким образом прибились к берегу уже 5 мин в неделю. Некоторые из них увидели уже на пляжах.
В частности, шторм вынес морскую мину 30 мая. Тогда специалисты ее увезли на полигон для контролируемого подрыва. Это обезвреживание тоже показали на видео.
Сколько таких мин в мореТочное количество противокорабельных мин, разбросанных российскими войсками, пока установить невозможно. Однако уже известно, что их только в акватории Черного моря от 400 до 600.
Приплывают даже в другие страны
Следует отметить, что это представляет угрозу не только украинскому судоходству. Ведь такие мины уже прибивало к берегу в Румынии и Турции. Следует заметить, что россияне в разбрасывании мин пытались обвинить Украину.
Они специально для минирования акватории использовали боеприпасы, когда-то принадлежавшие ВСУ. Однако просчет у них заключался в том, что с мин не стирали серийные номера. Благодаря этому было установлено, что все они захвачены Россией во время оккупации Крыма.
Россия придумала новый вид морского разбоя. Она сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами,
– прокомментировали тогда это в МИД Украины.
К счастью, ни один из наших международных партнеров не поверил в такую циничную и непродуманную ложь. Поэтому Кремлевская пропаганда даже перестала упоминать об этом.