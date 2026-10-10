Россияне ищут чиновников для фейковой администрации Лимана, который находится под контролем ВСУ

На российских сайтах по трудоустройству появились вакансии в оккупационной администрации Лимана в Донецкой области. При этом сам город остается под полным контролем украинских военных.

Как выяснили журналисты издания "Свободное радио", в объявлениях в качестве работодателя указана так называемая "Администрация Краснолиманского муниципального округа ДНР".

Кого именно ищут россияне

Всего оккупанты открыли четыре вакансии для потенциальных коллаборационистов. Работать им предлагают во временно оккупированном Енакиево.

Захватчикам нужны сотрудники для работы в поддельной администрации города, который оккупанты даже не контролируют; ищут людей на четыре должности:

начальник отдела по вопросам мобилизационной и режимно-секретной работы, воинского учета; ему предлагают от 50 до 60 тысяч российских рублей, или от 26,4 до 31,7 тысячи гривен.

ведущий специалист отдела внутренней политики и взаимодействия со средствами массовой информации с зарплатой от 30 до 35 тысяч российских рублей или от 15,8 до 18,5 тысячи гривен.

главный специалист общего отдела; зарплата аналогичная,

главный специалист сектора по противодействию коррупции, также с зарплатой до 35 тысяч российских рублей.

Еще в конце сентября российские военные заявляли, что якобы завершают зачистку Лимана от ВСУ. Однако, по данным DeepState, по состоянию на октябрь населенный пункт уверенно удерживают украинские силы. И даже на этом направлении продолжается контрнаступательная операция ВСУ.

Москва же продолжает создавать фейковые органы власти, поскольку по своим собственным законам считает Донецкую область своей территорией.

Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский публично поблагодарил украинских защитников. Тогда он отметил позитивную динамику на Лиманском направлении.