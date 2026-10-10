Як з'ясували журналісти видання "Вільне радіо", роботодавцем в оголошеннях вказана так звана "Адміністрація Краснолиманського муніципального округу ДНР".

Кого саме шукають росіяни

Загалом окупанти відкрили чотири вакансії для потенційних колаборантів. Працювати їм пропонують у тимчасово окупованому Єнакієвому.

Загарбникам потрібен для роботи у фейковій адміністрації міста, яке окупанти навіть не контролюють, шукають людей на чотири посади:

начальник відділу з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи, військового обліку; йому пропонують від 50 до 60 тисяч російських рублів, або від 26,4 до 31,7 тисячі гривень.

провідний фахівець відділу внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації із зарплатою від 30 до 35 тисяч російських рублів, або від 15,8 до 18,5 тисячі гривень.

головний спеціаліст загального відділу; зарплата аналогічна,

головний спеціаліст сектору з протидії корупції, також із зарплатою до 35 тисяч російських рублів.

Ще наприкінці вересня російські військові заявляли, нібито завершують зачистку Лиману від ЗСУ. Проте, за даними DeepState, станом на жовтень населений пункт впевнено утримують українські сили. І навіть на цьому напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ.

Москва ж продовжує створювати фейкові органи влади, оскільки за власними законами вважає Донецьку область своєю територією.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський публічно подякував українським захисникам. Тоді він відзначив позитивну динаміку на Лиманському напрямку.