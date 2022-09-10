Лиман еще ждет наш флаг, и это неизбежно, – Зеленский анонсировал освобождение Донбасса
Владимир Зеленский заявил, что хочет поздравить два украинских города с их днем. Президент объяснил, что говорится о Лимане и Днепре.
Соответствующую информацию президент рассказал во время вечернего обращения 10 сентября. По состоянию на 17:30 10 сентября в окрестностях города продолжались бои.
Заметьте Пока без флага Украины – немного нужно подождать: мэр Лимана рассказал о боях на окраинах города
В Лимане неизбежно будет украинский флаг
Лиман Донецкой области еще ждет наш флаг, и это неизбежно – Украина всегда возвращается. Мы это хорошо демонстрируем,
– заявил Владимир Зеленский.
Также Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вся Донетчина будет свободной, будет снова в безопасности и счастлива, как это и должно быть в Украине, должно быть повсюду на нашей земле.
"Вооруженные Силы Украины и все, кто защищает наше государство, Силы специальных операций, наша разведка, спецслужбы, Нацгвардия, полиция вернут мир каждому уголку нашего государства, куда россия принесла только горе и страдания", – пояснил президент.
Он также добавил, что мир будет, мир идет вместе с украинским флагом, вместе с нашими защитниками.
Что известно об освобождении Лимана в Донецкой области
- Российские оккупанты еще утром 10 сентября начали жаловаться, что "Изюм и Лиман сдали", а их военные вынуждены бежать. Прятались от ВСУ они в квазиреспублике на Луганщине и сетовали, что их беспрестанно обстреливают наши военные.
- Ориентировочно в 17:30 10 сентября мэр Лимана рассказал, что бои ведутся на окраинах города.
- Александр Журавлев объяснил, что россияне сопротивляются, поэтому украинский флаг над городом еще нужно подождать.