Новые лимиты на валютные операции за рубежом: в НБУ ответили на возмущение волонтеров

Нацбанк ввел ограничения на безналичные расчеты для украинских карт за рубежом. Месячный предел составляет 100 тысяч гривен.

Волонтерское движение переживает, что не сможет покупать оборудование для армии. Однако первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала в эфире телеканала "Рада", что содействие волонтерам всегда было в фокусе внимания НБУ, передает 24 канал.

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"Еще в апреле мы разрешили физическим лицам, несмотря на все устанавливаемые ограничения переводить за границу до 400 тысяч гривен в месяц. Это при условии оплаты товаров военного назначения. Перечень вещей, которые можно приобрести, мы составляли вместе с банками и волонтерами. Это в первую очередь средства защиты, бронежилеты, беспилотники, аптечки. Это очень широкий перечень", – сказала Рожкова.

НБУ не видит существенных ограничений

Замглавы НБУ объяснила, что этим лимитом можно воспользоваться через SWIFT-перевод. То есть если есть реквизиты получателя средств, к переводу следует прикрепить инвойс – счет, который оплачиваете.

Эта функция на сегодняшний день доступна в большинстве банков. Даже онлайн. Поэтому мы не видим каких-либо существенных ограничений. Если говорить о ФЛП, то они работают на нашем рынке как юридические лица, поэтому на них эти ограничения не распространяются вообще. Они могут платить за товары военного назначения без ограничений,

– рассказала Рожкова.

Она отметила, что не считает, что ограничения и лимит от НБУ приведут к критической ситуации.

Еще одно решение НБУ

Впервые с начала войны Нацбанк поднял 21 июля курс доллара. Он вырос на 25% и составил 36,5686 гривны за доллар. НБУ считает, что такое решение увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, уменьшит спекуляции участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

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