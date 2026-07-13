Об этом сообщила пресс-служба американского политика.

Как умер сенатор Линдси Грэм?

Официальной причиной смерти сенатора-республиканца США Линдси Грэма стало расслоение аорты, развившееся вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

В настоящее время свидетельство о смерти будет оставаться в статусе "в процессе оформления" до завершения всех необходимых токсикологических и микроскопических исследований. После получения результатов документ будет обновлен с учетом окончательной причины и классификации обстоятельств смерти.

Вечером 11 июля 2026 года в дом 71-летнего сенатора на Капитолийском холме в Вашингтоне вызвали экстренные службы из-за жалоб на острую боль в груди.

Прибывшие на место медики провели сердечно-легочную реанимацию в связи с внезапной остановкой сердца и срочно доставили его в Университетскую больницу имени Джорджа Вашингтона.

Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь политика не удалось. Офис сенатора сначала заявлял, что смерть наступила в результате "кратковременного и внезапного заболевания".

Каким был политический путь Линдси Грэма и какова была его роль для Украины?

Линдси Грэм был одним из самых влиятельных республиканцев в Сенате США, где возглавлял бюджетный комитет и планировал вновь баллотироваться на выборах в ноябре.

Он принадлежал к числу классических республиканцев-неоконсерваторов, последовательно выступал за жесткую внешнюю политику США и активно поддерживал Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Всего за день до смерти, 10 июля, сенатор находился с визитом в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил производство украинских беспилотников SkyFall.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили лидеры многих стран, в частности президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.