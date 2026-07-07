Об этом он рассказал 24 Каналу в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

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Что сказал сенатор об усилении давления на Россию?

Американский сенатор Линдси Грэм во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что президент США Дональд Трамп уже оказывает давление на Россию, однако этого пока недостаточно для прекращения войны. По его мнению, Вашингтон должен перейти к еще более жестким экономическим мерам.

Сенатор выразил надежду, что его законопроект о санкциях в ближайшее время станет законом. Документ предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить пошлины в отношении государств, которые покупают дешевую российскую нефть и газ и таким образом финансируют российскую военную машину. По словам Грэма, подобный подход уже доказал свою эффективность. Он напомнил о решении администрации Трампа ввести 25-процентную пошлину в отношении Индии из-за закупок российской нефти, отметив, что экономическое давление является одним из самых действенных инструментов воздействия на Кремль.

Помимо санкций, сенатор призвал существенно усилить поддержку украинской противовоздушной обороны, чтобы затруднить России возможность наносить удары по Украине. Он подчеркнул, что хочет, чтобы это лето стало периодом решительных действий в поддержку Киева.

Грэм также сообщил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп стремится завершить войну, но это должно произойти честно и справедливо. В то же время сенатор подчеркнул, что перспектива прекращения огня зависит прежде всего от Владимира Путина. Он убежден, что Украина готова к этому уже сейчас, однако Россию необходимо заставить принять такое решение.

Без доходов от нефти и газа Путин не продержится и недели,

– заявил Грэм.

Он подчеркнул, что именно поэтому нужно наносить удары по источникам финансирования российской агрессии и вводить ограничения против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Сенатор Грэм об усилении давления на Россию: смотрите видео

Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО 7–8 июля. В ходе визита глава государства планирует провести почти 20 двусторонних встреч, принять участие в Форуме оборонных индустрий НАТО и обсудить с партнерами укрепление ПВО, поставки ракет и новые оборонные соглашения. Также ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом.