Об этом он рассказал 24 Каналу в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.
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Что сказал сенатор об усилении давления на Россию?
Американский сенатор Линдси Грэм во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что президент США Дональд Трамп уже оказывает давление на Россию, однако этого пока недостаточно для прекращения войны. По его мнению, Вашингтон должен перейти к еще более жестким экономическим мерам.
Сенатор выразил надежду, что его законопроект о санкциях в ближайшее время станет законом. Документ предусматривает предоставление президенту США полномочий вводить пошлины в отношении государств, которые покупают дешевую российскую нефть и газ и таким образом финансируют российскую военную машину. По словам Грэма, подобный подход уже доказал свою эффективность. Он напомнил о решении администрации Трампа ввести 25-процентную пошлину в отношении Индии из-за закупок российской нефти, отметив, что экономическое давление является одним из самых действенных инструментов воздействия на Кремль.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Помимо санкций, сенатор призвал существенно усилить поддержку украинской противовоздушной обороны, чтобы затруднить России возможность наносить удары по Украине. Он подчеркнул, что хочет, чтобы это лето стало периодом решительных действий в поддержку Киева.
Грэм также сообщил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп стремится завершить войну, но это должно произойти честно и справедливо. В то же время сенатор подчеркнул, что перспектива прекращения огня зависит прежде всего от Владимира Путина. Он убежден, что Украина готова к этому уже сейчас, однако Россию необходимо заставить принять такое решение.
Без доходов от нефти и газа Путин не продержится и недели,
– заявил Грэм.
Он подчеркнул, что именно поэтому нужно наносить удары по источникам финансирования российской агрессии и вводить ограничения против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.
Сенатор Грэм об усилении давления на Россию: смотрите видео
Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО 7–8 июля. В ходе визита глава государства планирует провести почти 20 двусторонних встреч, принять участие в Форуме оборонных индустрий НАТО и обсудить с партнерами укрепление ПВО, поставки ракет и новые оборонные соглашения. Также ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом.