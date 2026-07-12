Что сенатор Грэм говорил о нашей стране – читайте в материале 24 Канала.

Какими были последние заявления Грэма?

Линдси Грэм оставался одним из самых активных сторонников Украины в окружении Дональда Трампа. Он неоднократно призывал продолжать поддержку Киева, в частности после обострения отношений между Трампом и Владимиром Зеленским в феврале 2025 года.

Во время брифинга в Киеве Грэм заявил о договоренности с Белым домом относительно законопроекта о санкциях против России, который администрация Дональда Трампа готова поддержать.

По словам американского сенатора, сочетание санкций, укрепления украинской ПВО и экономического давления на страны, закупающие российские энергоносители, может заставить Путина сесть за стол переговоров.

"Я никогда не был настроен более оптимистично, чем сегодня, в отношении того, что у нас есть формула для прекращения этой войны",

– сказал он 10 июля.

Линдси Грэм во время визита в Украину также посетил одну из производственных баз технологическо-оборонной компании SkyFall и заявил, что высоко оценивает уровень развития украинской отрасли беспилотников.

По словам сенатора, для Америки было бы "огромной ошибкой" не сотрудничать с Украиной в сфере дронов.

Они готовы помочь нам, потому что мы были готовы стоять рядом с Украиной в ее самые тяжелые дни,

– подчеркнул Грэм.

Во время своего выступления политик также прокомментировал ход боевых действий на фронте. Несмотря на успехи Сил обороны, Грэм надеялся, что ему удастся положить конец этой войне с помощью дипломатии.

Вы не собираетесь выиграть эту войну исключительно на поле боя. Однако Украина действительно оказывает большое давление на Россию. Я надеюсь положить конец этой войне с помощью дипломатии. И чем больше рычагов влияния у нас есть на Путина, тем лучше,

– говорил он.

Напомним, сенатор Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после кратковременного внезапного заболевания. Как сообщают журналисты NBC News, в тот день сотрудники экстренной помощи прибыли по вызову о "остановке сердца" в дом Грэма на Капитолийском холме.

Утром 12 июля президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть политика. Он назвал Линдси Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.