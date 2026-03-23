Россияне наступают сразу на нескольких направлениях, но ВСУ сдерживают атаки: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, в частности в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. В то же время подтвержденных продвижений оккупантов нет, а часть заявлений России остается непроверенной.

Несмотря на то, что Россия имеет продвижение, украинские защитники не только сдерживают наступление, но и выполняют контратакующие действия. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Смотрите также "Бросили в бой все": на Лиманском направлении подразделение "Феникс" сорвало попытку вражеского штурма

Какова ситуация на фронте?

22 марта российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области. Бои шли вблизи Сопича, Потаповки, Новониколаевки, Константиновки и Кондратовки, а также в направлении Новой Сечи. В то же время заявление Министерства обороны России о якобы захвате Потаповки не подтверждено независимыми источниками и остается сомнительным.

На Харьковской области оккупанты атаковали северо-восточнее Харькова – в районах Прилипки, Синельниково, Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлении Охримовки и Зыбино. Несмотря на активные штурмовые действия, изменений на линии фронта не зафиксировано.

В то же время в Купянском направлении российские силы усиливают давление, пытаясь продвинуться в районе Петропавловки, Песчаного и в направлении Куриловки и Глушковки. По данным украинских военных, командование России применяет заградительные отряды, чтобы заставить пехоту наступать. При этом сами российские военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов и продовольствия, что затрудняет их действия. Несмотря на это, как отмечают аналитики, ожидается дальнейшая интенсификация штурмов на этом участке фронта.

Ситуация на фронте по состоянию на 23 марта / Карты ISW

В Донецкой области самая горячая ситуация сохраняется на Лиманском и Славянском направлениях. Российские войска осуществили механизированные атаки с применением бронетехники, однако не смогли достичь подтвержденных результатов.

Украинские силы не только сдерживают наступление, но и контратакуют, в частности в районах Кривой Луки, Каленики и Никифоровки. В то же время ВСУ имеют частичные успехи в районе Константиновки – зафиксировано продвижение вдоль трассы Покровск – Константиновка. Также продолжаются бои вблизи Часового Яра, Дружковки и ряда других населенных пунктов, где линия фронта остается динамичной.

На Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях российские войска также пытались прорвать оборону, но безуспешно. В то же время аналитики отмечают, что есть данные о переброске российских спецподразделений и подготовке к усилению группировки, что может свидетельствовать о намерении активизировать наступление в ближайшее время.

На южном направлении, в Запорожской и Херсонской областях, российские войска также проводили наступательные действия, в частности вблизи Орехова, Гуляйполя и на правобережье Днепра. Однако и здесь продвижение не зафиксировано, а украинские силы продолжают сдерживать врага и наносить ему потери в технике и живой силе.

Весенне-летнее наступление россиян: последние новости