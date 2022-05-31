Линия фронта разделила Северодонецк пополам, – глава ВГА о ситуации в городе

Украинские воины держат оборону в Северодонецке, однако линия фронта уже разделила город на две части. Российские захватчики смогли занять позиции примерно в половине территории города.

Северодонецк до сих пор украинский

Соответствующую информацию в эфире канала "Рада" озвучил начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк, сообщает 24 канал.

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По его словам, Северодонецк защищается от российских кафиров. Александр Стрюк заявил, что город до сих пор украинский.

К сожалению, линия фронта разделила город пополам. Но город еще обороняется, город еще украинский, наши воины держат оборону,

– рассказал глава Северодонецкой ВГА.

Он выразил надежду, что в ближайшее время удастся выбить захватчиков из Северодонецка.

На вопрос о том, какой процент города уже оккупирован, Стрюк сообщил, что примерно в половине Северодонецка россияне заняли позиции. Он подчеркнул, что речь идет не об оккупации, а только о том, что захватчики заняли позиции.

Также глава Северодонецкой ВГА подтвердил слова главы Луганской ОВА, что эвакуация из Северодонецка остановлена из-за боевых действий.

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Что известно о пострадавших в Северодонецке

Начальник Северодонецкой городской военной администрации заявил, что конкретных цифр по раненым нет из-за проблем со связью.

По предварительной информации, в течение 30 мая ранения получили до десяти гражданских. Стрюк заявил, что стабильной связи с Северодонецком нет и пока продолжаются бои его невозможно восстановить.

Россияне прорвали оборону в Северодонецке

Вооруженные силы России сосредоточили свои силы на захвате Северодонецка. 26 мая кафиры зашли в гостиницу "Мир" в окрестностях города.

30 мая в Министерстве обороны сообщалось, что ситуация в Северодонецке сложная , однако контролируемая. В городе продолжаются уличные бои и наши воины пытаются помешать оккупантам взять в окружение группировку ВСУ. Также в Минобороны выразили сдержанный оптимизм.

Вечером того же дня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российским захватчикам удалось частично прорвать украинскую оборону Северодонецка . По его словам, россияне смогли продвинуться в глубь города.

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