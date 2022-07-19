От Барселоны до Варшавы: в сети показали масштабы линии фронта в Украине

Украинский народ продемонстрировал свое мужество перед всем миром. ВСУ держат линию фронта, протянувшуюся на тысячи километров.

Украинцы уже почти 5 месяцев противостоят "второй армии" мира. Наши Вооруженные Силы воюют с государством, которое по количеству армейцев и техники превосходит во много раз.

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Линия фронта протянулась уже почти на 2,5 тысячи километров. Это то же самое, что расстояние от Варшавы до Барселоны. Именно столько километров и днем и ночью вынуждены защищать украинцы. Ведь хотя сейчас боевых действий на Севере нет, все же угроза из беларуси постоянно нависает. Поэтому ВСУ должны быть готовы реагировать на любые действия противника.



Сравнение линии фронта в Украине с расстоянием на карте / Карта Business Ukraine mag

Заметим, по данным Генерального штаба ВСУ, белорусские войска с помощью дронов проводили воздушную разведку возле границ Украины.

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На утро 19 июля украинские воины ликвидировали уже 38 550 оккупантов. Только за минувшие сутки они уничтожили 100 путинских солдат, 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 3 дрона, крылатую ракету и т.д. Больше всего бойцов и техники российская армия избавилась на Краматорском направлении.

Ночью враг запустил 7 крылатых ракет типа "Калибр" по Одесской области. Один летевший с Черного моря смертоносный снаряд сбили силы ПВО. Все остальные натворили беды в одном из сел. Там полностью разрушены 2 дома, а еще ряд – повреждены. Известно, что 7 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок.

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