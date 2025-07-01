Судная ночь, – жители Липецка удивили феерической реакцией на дроновую атаку

Для россиян ночь на 3 июля выдалась неспокойной. В частности, для жителей Липецка, которые стали говорить о "судной ночи".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Атака дронов по Липецку

В ночь на 3 июля российский город Липецк подвергся атаке беспилотников. Местные жители в социальных сетях сообщили о многочисленных взрывах и звуках пролетающих дронов в небе над городом.

В частности, на одном из видео, которое опубликовали российские паблики, местные жители феерично отреагировали на атаку и говорили о "судной ночи".

Реакция россиян на атаку дронов: смотрите видео

Так, этой ночью БпЛА летели в Липецк. Местные писали в телеграмм-каналах о том, что дроны летели в сторону аэродрома Липецк-2.

Дроны летят над Липецком: смотрите видео

К слову, в районе ПАО "Энергия", что в Липецкой области, сообщают о попадании беспилотников. Объект специализируется на производстве химических источников тока. Соответствующую продукцию используют, в частности, в оборонной промышленности.