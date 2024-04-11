В российском Липецке атаковали аэропорт: оккупанты жаловались на "дроны"

В России продолжается горячий сезон "хлопка" и громких взрывов. На этот раз было неспокойно в городе Липецк.

Очевидцы сообщали, что там атаковали местный аэропорт неизвестные "дроны". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Липецке атаковали аэропорт

Российские пропагандисты писали, что якобы "дрон ВСУ" попытался атаковать Международный аэропорт Липецк ночью 11 апреля. По словам россиян, этот летательный аппарат якобы подавили силами радиоэлектронной борьбы на подлете.

Оккупанты цинично отметили, что беспилотник якобы запустили из Сумской области. Пропагандисты подчеркнули, что вероятнее всего, это "был дрон-камикадзе".

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Россияне также отметили, что этот "дрон" врезался в здание больницы в селе Доброе вблизи Липецка. По предварительным данным, это здание строят уже три года, а удар пришелся на терапевтический корпус.



В результате атаки пострадало здание больницы / Фото из российских телеграм-каналов

По данным оккупантов, на месте также начался пожар, который якобы оперативно потушили. О жертвах и пострадавших в результате "атаки" россияне не сообщали.

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