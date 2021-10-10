Лишь 20 и 22 года: что известно об украинцах, погибших в ДТП в Польше
Источник:Obozrevatel
В Польше в городе Катовице произошла жуткая авария 7 октября. Автомобиль, в котором ехали двое украинцев, разбило вдребезги. Как информируют СМИ, погибшими оказались Виталий Падух и Ростислав Бойчук.
Ростиславу было всего 20 лет, Виталий – на 2 года старше. Ребята давно были знакомы и были родом из Тернопольщины, из города Бучач.
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Ребята приехали в Польшу на заработки
Ребята отправились в Польшу на заработки. Виталия дома ждала невеста и он хотел собрать денег, чтобы сыграть свадьбу.
Лишь незадолго до аварии товарищи пересекли польскую границу. Свидетель трагедии говорит, что машина неслась на большой скорости.
Виной всему скорость, скорость и еще раз скорость. Там много развилок и "восьмерок", а ребята не вписались в поворот и слетели с дороги,
– сказал Руслан – водитель, который ехал за автомобилем ребят.
У Виталия дома осталась невеста Неля, мать и 2 сестры. У Ростислава – сестра и мать. Родители обоих погибших работают в Польше.Обратите внимание! В настоящее время полиция проводит расследование ужасной аварии.
Ростислав Бойчук и Виталий Падух / Фото из соцсетей
Главное о ДТП с украинцами в Польше:
- Трагедия произошла в городе Катовице – при съезде с автодороги №86.
- В легковушке Opel Astra находились двое молодых украинцев.
- Машина слетела с дороги, перевернулась и врезалась в дерево.
- Молодые мужчины, которые были в авто, погибли на месте.
- Из-за аварии образовалась огромная пробка.