02:04
7 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, сегодня
      Вести.UA: Как создаются политические партии. В чем Луценко подозревает Ющенко
      Вєсті.UA
      00:22, сегодня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Лишь когда Россия оттуда уберется, – Сыроед об отмене экономической блокады Донбасса

      21 Читати новину українською
      Оксана Сыроед прокомментировала возможность восстановления экономических отношений с оккупированными территориями
      Оксана Сыроед прокомментировала возможность восстановления экономических отношений с оккупированными территориями / Фото из социальных сетей

      Для того, чтобы вернуть оккупированные украинские территории, необходимо применять украинский формат. Выполнение Россией минских договоренностей – это иллюзия. Восстанавливать экономические отношения с оккупированными территориями можно только тогда, когда Россия их покинет.

      Цель России – получить контроль над Украиной, и она будет применять все методы для этого, сказала вице-спикерка парламента Оксана Сыроед в эфире программы "Право на власть".

      Читайте также: В МинВОТ отреагировали на ситуацию с отменой блокады оккупированного Донбасса

      Она подчеркнула, что минские договоренности являются путем слабости и капитуляции, для победы над Россией нужен только один путь – победы и силы.

      Можно с Россией говорить только с позиции силы. Нет другого языка, который понимает Россия,
      – отметила она

      Да, для этого нам нужен другой формат – украинский – с целью победы. Что он предусматривает:

      • Укрепление летальной способности украинских вооруженных сил. Для этого необходимо прежде всего прекратить хищения в армии и открыть рынок оборонной промышленности для частных производителей.
      • Все, кто привели к войне, должны быть наказаны.

      "Если у Медведчука режим максимального благоприятствования на территории страны, если он обогащается, если он возвращается в украинскую политику, то как могут люди поверить, что власть серьезно будет бороться за мир", – добавила Сыроед.

      Отмена блокады

      Сыроед подчеркивает, что Украина может возобновить экономические отношения с оккупированными территориями только после того, как "Россия с этих территорий заберется". Только при таких условиях можно будет говорить о контроле над предприятиями. Украинский формат также надо применить в оккупированном Крыму. Сыроед добавила, что именно такие позиции "Самопомич" отстаивала с 2015 года.

      Невероятно слабая позиция – разъединить Крым и Донбасс. Россия как раз захотела это разъединить, чтобы иметь возможность торговаться. Это должно быть обязательно в одном пакете,
      отметила вице-спикерка.

      Почему заговорили об отмене блокады и при каких условиях это возможно?

      После встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах. Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду с временно оккупированных территорий.

      В частности, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния.

      Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что этот вопрос подняли главари боевиков и поддержала Россия. При этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения". Да, снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации,
      которую провели пророссийские боевики.

      Что известно о блокаде на оккупированном Донбассе?Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей.

      15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

      Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

      blog_ava
      Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола, – СМИ
      6 июня
      690
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Блокада Оксана Сыроид Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      сегодня , 01:30 Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      Ірина Шиба 12
      Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      6 июня , 22:23 Главные новости 6 июня: скандал вокруг тишины на Донбассе, приговор убийцам Гандзюк
      393
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 июня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1661
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      6 июня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      120
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      6 июня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 336
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук