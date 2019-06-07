Лишь когда Россия оттуда уберется, – Сыроед об отмене экономической блокады Донбасса

Для того, чтобы вернуть оккупированные украинские территории, необходимо применять украинский формат. Выполнение Россией минских договоренностей – это иллюзия. Восстанавливать экономические отношения с оккупированными территориями можно только тогда, когда Россия их покинет.

Цель России – получить контроль над Украиной, и она будет применять все методы для этого, сказала вице-спикерка парламента Оксана Сыроед в эфире программы "Право на власть".

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Она подчеркнула, что минские договоренности являются путем слабости и капитуляции, для победы над Россией нужен только один путь – победы и силы.

Можно с Россией говорить только с позиции силы. Нет другого языка, который понимает Россия,

– отметила она

Да, для этого нам нужен другой формат – украинский – с целью победы. Что он предусматривает:

Укрепление летальной способности украинских вооруженных сил. Для этого необходимо прежде всего прекратить хищения в армии и открыть рынок оборонной промышленности для частных производителей.

Все, кто привели к войне, должны быть наказаны.

"Если у Медведчука режим максимального благоприятствования на территории страны, если он обогащается, если он возвращается в украинскую политику, то как могут люди поверить, что власть серьезно будет бороться за мир", – добавила Сыроед.

Отмена блокады

Сыроед подчеркивает, что Украина может возобновить экономические отношения с оккупированными территориями только после того, как "Россия с этих территорий заберется". Только при таких условиях можно будет говорить о контроле над предприятиями. Украинский формат также надо применить в оккупированном Крыму. Сыроед добавила, что именно такие позиции "Самопомич" отстаивала с 2015 года.

Невероятно слабая позиция – разъединить Крым и Донбасс. Россия как раз захотела это разъединить, чтобы иметь возможность торговаться. Это должно быть обязательно в одном пакете,

– отметила вице-спикерка.

Почему заговорили об отмене блокады и при каких условиях это возможно?

После встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах. Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду с временно оккупированных территорий.

В частности, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что этот вопрос подняли главари боевиков и поддержала Россия. При этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения". Да, снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации,

которую провели пророссийские боевики.

Что известно о блокаде на оккупированном Донбассе?Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей.



15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.