Лише коли Росія звідти забереться, – Сироїд про скасування економічної блокади Донбасу

Для того, аби повернути окуповані українські території, необхідно застосовувати український формат. Виконання Росією мінських домовленостей – це ілюзія. Відновлювати економічні стосунки з окупованими територіями можна тільки тоді, коли Росія їх покине.

Мета Росії – отримати контроль над Україною, і вона застосовуватиме всі методи для цього, сказала віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд в ефірі програми "Право на владу".

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Вона наголосила, що мінські домовленості є шляхом слабкості та капітуляції, для перемоги над Росією потрібен тільки один шлях – перемоги і сили.

Можна з Росією говорити тільки з позиції сили. Немає іншої мови, яку розуміє Росія,

– зазначила вона

Так, для цього нам потрібен інший формат – український – з метою перемоги. Що він передбачає:

Зміцнення летальної спроможності українських збройних сил. Для цього необхідно найперше припинити розкрадання в армії та відкрити ринок оборонної промисловості для приватних виробників.

Всі, хто призвели до війни, мають бути покарані

"Якщо Медведчук має режим максимального сприяння на території країни, якщо він збагачується, якщо він повертається в українську політику, то як можуть люди повірити, що влада серйозно буде боротися за мир", – додала Сироїд.

Скасування блокади

Сирої наголошує, що Україна може відновити економічні стосунки з окупованими територіями тільки після того, як "Росія із цих територій забереться". Тільки за таких умов можна буде говорити про контроль над підприємствами. Український формат також треба застосувати до окупованого Криму. Сироїд додала, що саме такі позиції "Самопоміч" відстоювала від 2015 року.

Неймовірно слабка позиція – роз’єднати Крим і Донбас. Росія якраз захотіла це роз’єднати, щоб мати можливість торгуватися. Це має бути обов’язково в одному пакеті,

– наголосила віце-спікерка.

Чому заговорили про скасування блокади та за яких умов це можливо?

Після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи. Згідно з однією із них, пропонується зняти економічну блокаду з тимчасово окупованих територій.

Зокрема, представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив. що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.



15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.



Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.