Одиозный экссудия Верховного Суда Богдан Львов "прославился" тем, что у него было обнаружено российское гражданство. Украинцы зарегистрировали петицию о прекращении украинского гражданства Львова. Она набрала нужное количество голосов.

Владимир Зеленский ответил на петицию. Он поручил проверить наличие оснований для прекращения гражданства Украины и по результатам принять решение.

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В то же время, вопрос уже не рассматривают. Об этом Государственная миграционная служба Украины заявила в документах, предоставленных самому Львову.

Мы неоднократно обращались в Государственную миграционную службу, и вот последний ответ был о том, что такое рассмотрение прекращено. На мой взгляд, это означает, что они не могут доказать добровольность обретения гражданства – как основание для прекращения украинского гражданства,

– заявил одиозный экс-судья.

Как Львов оказался гражданином России

В одиозного экс-судьи Львова обнаружили российское гражданство. Он получил его еще в 1999 году, а затем – в 2012 году – обновил паспорт. Кроме того, родственники Львова владеют недвижимостью на территории страны-террористки. Об этом "добре" экс-судья "забыл" в своей декларации. Не упомянул он и о том, что у его жены – тоже российский паспорт.

Когда журналисты заявили о российском гражданстве, Львов начал активно отрицать эту информацию.