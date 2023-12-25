Володимир Зеленський відповів на петицію. Він доручив перевірити наявність підстав для припинення громадянства України та, за результатами, ухвалити рішення.

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Водночас наразі питання вже не розглядають. Про це Державна міграційна служба України заявила у документах, наданих самому Львову.

Ми неодноразово зверталися до Державної міграційної служби, і от остання відповідь була про те, що такий розгляд припинено. На мій погляд, це означає, що вони не можуть довести добровільність набуття громадянства – як підставу для припинення українського громадянства,

– заявив одіозний екссуддя.

Як Львов виявився громадянином Росії

В одіозного екссудді Львова виявили російське громадянство. Він отримав його ще у 1999 році, а згодом – у 2012 році – оновив паспорт. Окрім того, родичі Львова володіють нерухомістю на території країни-терористки. Про це "добро" екссуддя "забув" у своїй декларації. Не згадав він й про те, що у його дружини – також російський паспорт.

Коли журналісти заявили про російське громадянство, Львова почав активно заперечувати цю інформацію.