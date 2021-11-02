Только за 2 суток: ОБСЕ зафиксировала почти 1500 нарушений "тишины" на Донбассе
Источник:ОБСЕ
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 1459 нарушений режима тишины за 29 – 31 октября. Большинство из них обнаружили в Донецкой области.
Какие нарушения выявили наблюдатели
988 нарушений режима прекращения огня обнаружили в Донецкой области. Среди них 139 – взрывы. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 1 ноября.
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Сутки до этого наблюдатели зафиксировали значительно меньше нарушений – 321.
В Луганской области нарушений "тишины" было 471. Среди них обнаружили 62 взрыва. За предыдущий отчетный период нарушений было всего на 35 меньше.
СММ продолжала наблюдать за ситуацией на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского,
– говорится в сообщении.
В ОБСЕ отметили, что миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения.
Свободу передвижения миссии ОБСЕ блокировали
Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ. Они не пропускали миссию на своих блокпостах в Золотом и Петровском, а также на железнодорожной станции. Кроме того, миссию не пропускали на оккупированном пункте пропуска недалеко от Довжанского Луганской области.
Боевики придумывали разные отмазки – ссылались на "безопасность" миссии, отсутствие предварительного согласования и приказы от "командиров".
Также известно, что БПЛА ОБСЕ подвергалась глушению.
Напомним, что оккупанты уже длительное время блокируют наблюдателей ОБСЕ в Донецке. Их не выпускают из гостиницы из-за того, что украинские военные 13 октября задержали действовавшего под прикрытием боевика Андрея Косяка. Российские наемники требуют, чтобы их "коллегу" отпустили.Обратите внимание! Американское издание Washington Post заявило, что Россия начала стягивать свои войска к границе Украины. В Белом доме подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией. В то же время, украинская разведка уверяет, что причин волноваться нет, ведь российских военных у границы не стало больше. А скопление войск является просто плановым перемещением армии в рамках военных учений.