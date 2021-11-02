Только за 2 суток: ОБСЕ зафиксировала почти 1500 нарушений "тишины" на Донбассе

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 1459 нарушений режима тишины за 29 – 31 октября. Большинство из них обнаружили в Донецкой области.

Какие нарушения выявили наблюдатели

988 нарушений режима прекращения огня обнаружили в Донецкой области. Среди них 139 – взрывы. Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 1 ноября.

Читайте также Россияне заявили, что Украина "хочет втянуть их в войну"

Сутки до этого наблюдатели зафиксировали значительно меньше нарушений – 321.

В Луганской области нарушений "тишины" было 471. Среди них обнаружили 62 взрыва. За предыдущий отчетный период нарушений было всего на 35 меньше.

СММ продолжала наблюдать за ситуацией на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского,

– говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что миссия способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения.

Свободу передвижения миссии ОБСЕ блокировали

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ. Они не пропускали миссию на своих блокпостах в Золотом и Петровском, а также на железнодорожной станции. Кроме того, миссию не пропускали на оккупированном пункте пропуска недалеко от Довжанского Луганской области.

Боевики придумывали разные отмазки – ссылались на "безопасность" миссии, отсутствие предварительного согласования и приказы от "командиров".

Также известно, что БПЛА ОБСЕ подвергалась глушению.

Напомним, что оккупанты уже длительное время блокируют наблюдателей ОБСЕ в Донецке. Их не выпускают из гостиницы из-за того, что украинские военные 13 октября задержали действовавшего под прикрытием боевика Андрея Косяка. Российские наемники требуют, чтобы их "коллегу" отпустили.