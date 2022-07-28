Никаких спекуляций: Зеленский подтвердил лишение Корбана украинского гражданства

Владимир Зеленский недавно лишил гражданства Геннадия Корбана. Теперь президент объяснил свое решение и заверил, что никаких спекуляций здесь нет.

Зеленский впервые прокомментировал решение о лишении бизнесмена и руководителя Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства. Об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает 24 канал.

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По его словам, решение о прекращении украинского гражданства Корбана было полностью законным.

Зеленский говорит, что никаких спекуляций в этом вопросе нет.

Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства,

– сказал Зеленский.

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