В феврале не менее 3 депутатов ОПЗЖ потеряют свои мандаты, – Евгения Кравчук назвала фамилии

Процесс лишения мандатов народных депутатов от запрещенной партии ОПЗЖ продолжается. Уже в ближайшее время Верховная Рада будет голосовать за отмену полномочий нардепов Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, голосование состоится уже в феврале.

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"В феврале по меньшей мере три депутата запрещенной ОПЗЖ потеряют свои мандаты. Это Королевская, ее муж Солод и Олег Волошин, также написавший заявление о сложении мандата", – заявила Кравчук.

Пока невозможно забрать мандаты у всех нардепов

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметила, что количество депутатов в Верховной Раде будет меньше. Кравчук объяснила, что даже если депутат выбыл из партийного списка, ЦИК не признает следующее лицо в списке народным избранником. ОПЗЖ официально запрещена, потому партийные списки не легитимны.

"Даже если это депутат избран не по мажоритарному округу, где не может быть перевыборов, а по партийному списку, ЦИК не признает следующего в списке действующим депутатом. Партия запрещена, этот список фактически потерял свою легитимность", – сказала она.

Также Евгения Кравчук отметила, что нет конституционного способа лишить всех нардепов от ОПЗЖ мандатов. Это можно сделать либо когда они написали заявления о сложении полномочий, либо через лишения гражданства.

Она подчеркнула, что часть депутатов от запрещенной партии до сих пор ходит на пленарные заседания и принимает участие в комитетах.

Фактически нет конституционного способа лишить их мандатов, если нет криминальных дел, которые уже в суде и будет приговор. Но есть возможность лишить их членства хотя бы в части комитетов,

– говорит Кравчук.

Она добавила, что ее коллеги по фракции "Слуга народа" инициировали отзыв Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кравчук о лишении мандатов нардепов от ОПЗЖ: смотрите видео

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