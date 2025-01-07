Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Киев24". Уголовная статья, по которой начато производство, не предусматривает автоматического лишения прав.

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Злостное невыполнение обязанностей или жестокое обращение

По словам заместителя руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского Союза по правам человека Оксаны Филипишиной, 16-летняя мать, которая оставила годовалого ребенка на несколько дней одного в квартире в Киеве, может не быть лишена родительских прав, поскольку правоохранители должны доказать тяжесть ее проступка.

Филипишина отметила, что лишить родительских прав можно только за жестокое обращение с ребенком. Впрочем, для этого надо доказать, что мать совершила действия, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья или жизни ребенка.

Квалификация статьи 166, по которой начато уголовное производство, связана с невыполнением обязанностей, но для того, чтобы лишить родительских прав, надо доказать тяжесть последствий,

– объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, существует вероятность, что у матери заберут ребенка без лишения родительских прав, если в суде будет доказана тяжесть ее проступка. В Украине это уже не первый случай, когда несовершеннолетние матери сталкиваются с подобными проблемами, подчеркивает Филипишина.