Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и Роты – Вершина: где оккупанты имеют частичный успех

Российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Востоке Украины. Враг бросает га штурм большие силы и мечтает о воплощении хотя бы тактических задач.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о текущей ситуации на линии фронта. Российские кафиры и дальше пытаются продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей, а также удержать занятые рубежи на Юге.

Читайте также

В некоторых направлениях россияне имеют частичный успех

Уже 124 дня наши отважные защитники и защитницы защищают Украину и ломают все планы врага. Несмотря на большие потери, россияне не прекращают наступательных действий и хотят оккупировать новые территории Украины.

Впрочем, благодаря большому преимуществу в огневой мощи и количеству живой силы россиянам иногда удается продвинуться или закрепиться.

Как сообщили в Генеральном штабе, враг возлагает большие надежды на оцепление сил наших героев вблизи города Лисичанск. Оккупанты пытаются блокировать город с юга и юго-запада, также они активно пополняют свои потери, количество оружия и военной техники.

Также россияне пытаются закрепиться на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, оккупантам удалось добиться частичного успеха на направлении Роты – Вершина, враг хочет закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

Война России с Украиной: коротко о последних событиях

Российские кафиры ударили по ТЦ в Кременчуге ракетами Х-22. Стало известно, что они были запущены с территории Курской области. К моменту попадания вражеских снарядов в здании было около тысячи человек. К сожалению, по состоянию на 19:40 уже известно о десяти погибших . Пожарные продолжают бороться с огнем, информация о количестве жертв и пострадавших может быть обновлена.

Нашим храбрым воинам удалось отразить многие атаки российских кафиров. На многих направлениях врагу пришлось отходить со значительными потерями . ВСУ продолжают ломать все планы российских кафиров и не давать им продвигаться дальше. От бессилия кафиры продолжают бить по мирным украинским городам.

Смотрите также – Притула рассказал о Байракторах, войне и сотрудничестве с властью: видео