Продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту у Лисичанского НПЗ, – разведка Британии

Россияне начали сильно атаковать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Минобороны Британии отмечает, что сейчас продолжаются бои за контрольную высоту возле НПЗ.

Также Министерство обороны Великобритании высказало свои мнения по поводу "жеста доброй воли" россиян на острове Змеином. Об этом стало известно 1 июля.

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Борьба за контрольную высоту продолжается

Вероятно, продолжаются интенсивные бои за контрольную высоту вокруг Лисичанского НПЗ,

– говорится в сообщении.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты захватили часть нефтеперерабатывающего завода. Речь идет о северо-западной и юго-восточной.

Что говорят в Минобороны о "доброй воле" оккупантов

30 июня Министерство обороны России объявило об уходе своих войск с острова Змеиный в северо-западной части Черного моря. Оккупанты захватили остров в первый день вторжения. Он расположен вдоль основных судоходных путей в Одессу и прилегающих к ней портов.

Когда российские войска покидали остров, то заявили, что это "жест доброй воли". Но на самом деле это результат блестящей работы ВСУ. Это подтверждают и данные Минобороны Великобритании.

Россия, скорее всего, с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как «жест доброй воли», как она утверждала,

– говорится в сообщении.

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