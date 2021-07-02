Россия планирует выдавать паспорта украинским заробитчанам, – правозащитник

Правозащитник Павел Лисянский заверил, что он лично и ОО "Восточная правозащитная группа" постоянно работают для изучения процессов в России, касающихся Украины.

У правозащитников есть информация, что Россия начинает воплощать проект под названием "Репатриация". По словам Лисянского, цель этот проекта – "восстановление "Советской" империи России – в странах, которые ранее были в составе Советского Союза".

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Что предполагает российский проект "Репатриация"

Павел Лисянский уверяет, что Россия будет паспортизовать украинцев, которые ездят на заработки в Россию. Происходить это в рамках законопроекта, который в России зарегистрировал Константин Затулин (11 июня 2021).

Цель проекта – восстановить влияние России через увеличение присутствия ее граждан на территории других стран. В частности Украины и Белоруссии,

– заявил правозащитник.

Заметим, законопроект Затулина предусматривает, что люди, которые получат российское гражданство, Не будут вынуждены отказываться от паспортов других стран.

Поэтому Россия, раздающая все больше своих паспортов, будет усиливать влияние в странах, где людей с такими паспортами будет много.

Лисянский предполагает, что бывший фаворит Путина Владислав Сурков (а он после непродолжительной опалы возвращается в большую политику) на этой почве разработал новую концепцию захвата Украины.