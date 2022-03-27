Лист А4 уже в четыре раза дороже 1 рубля, – Ходорковский

27 марта 2022 , 00:02
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Источник:

твиттер Михаила Ходорковского

Сейчас курс российского рубля упал настолько, что выгоднее откладывать бумагу для принтера. Ведь один лист формата А4 в 4 раза дороже, чем то, что считают валютой в России.

Таким наблюдением по стоимости бумаги в тоталитарном государстве поделился российский оппозиционер Михаил Ходорковский. В подтверждение своих слов мужчина написал расчеты. 

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Акции "Сбербанка" тоже не стоят бумаги

Мужчина указал, что пачка бумаги в магазине сейчас стоит 2 тысячи рублей. Речь идет об упаковке, где 500 самых обычных листов для принтера.

То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу – оскорбление для бумаги,
– подытожил Ходорковский. 

Однако интереснее не только то, что А4 в четыре раза дороже рубля. Также такие листы уже стоят и больше, чем акция Сбербанка на бирже Лондона.


Твит Михаила Ходорковского о бумаге / Скриншот

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Автор: Олександр Марчак