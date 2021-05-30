"Бомжи" в британской форме и кроссовках – литовский волонтер о ВСУ в 2014 году

Литовский волонтер шведского происхождения Йонас Охман поделился впечатлением от эволюции украинской армии в 2014 году и сейчас. По его словам, в начале вооруженной агрессии России украинские Вооруженные силы были похожи на бомжей в кроссовках.

Детальные размышления об этом, Вив изложил в своей книге о работе в Украине "Донбасский Джаз". Охман добавил, что в будущем он может перевести ее на украинский язык.

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Литовский волонтер отметил, что очень удивился, когда впервые увидел украинскую армию в 2014 году.

Я служил в шведской армии, где мы были обеспечены всем на 110%. В Украине я увидел, извините, "бомжей" с сочетанием советского оружия, британской формы, спортивной обуви и гражданских свитеров. Святой Бог,

– сказал он.

Экс-командир Вооруженных сил Украины Виктор Муженко ранее подтвердил, что по состоянию на 2014 год в восточные области Украины были демилитаризованные.

По мнению волонтера, сейчас в украинской армии остается все еще очень много проблем. Он рассказал, что работает с ВСУ почти ежедневно.

"Слышу разные точки зрения от солдат: добровольцев, резервистов, контрактников. За это время я встречал большое количество преданных, квалифицированных и очень патриотично настроенных украинцев во всех подразделениях, на всех уровнях управления и в очень разных ситуациях. Я могу сказать, что настоящих бойцов хватает", – подчеркнул Йонас Охман.

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Как изменились ВСУ

По словам волонтера, сейчас ВСУ – это прежде всего армия, которая находится в состоянии войны, со многими проблемами:

тактическими,

техническими,

политико-стратегическими.

Также волонтеру непонятен "режим перемирия", который действует на Донбассе, и в результате которого продолжают гибнуть украинские воины.

Платить людям, которые не реагируют на вражеский огонь, штрафовать тех, кто отвечает. Мы все видим, как эта "замечательная" идея работает для "спасения" жизни украинских солдат. Мне бы очень хотелось знать, кто придумал эту "гениальную" идею",

– подытожил Охман.

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины, обстреливать украинских военных и совершать провокации. Не проходит и недели, чтобы Украина не теряла кого-то из своих защитников из-за таких действий боевиков. Только с начала этого года на Донбассе уже погибли 44 украинских военных

Заметим, что Йонас Охман является основателем волонтерской организации BLUE / YELLOW, которая с 2014 года помогает украинской армии, в частности сбор средств осуществляется в Литве и других странах Европы.