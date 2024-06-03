"Нет Чеки – теперь буду я": журналист из Литвы мобилизуется парамедиком на фронт

Литовский журналист Миндаугас Йошунас решил мобилизоваться как доброволец и стать парамедиком.

Об этом журналист и волонтер сообщил у себя в фейсбуке. Решение он принял после прощания с боевым медиком Ириной "Чекой" Цимбух.

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Решение мобилизоваться

С начала полномасштабного вторжения журналист регулярно волонтерил и помогал собирать деньги для украинской армии.

"Я хотел бы сделать короткое заявление. То, что я сейчас скажу, может кого-то удивить, а для кого-то не станет большой неожиданностью. Я решил пойти в армию. И пройти курсы, чтобы помогать парамедикам на фронте", – отметил Миндаугас Йошунас.

О следующих этапах прохождения военной службы журналист пообещал сообщить позже.



Миндаугас Йошунас сообщил о решении мобилизоваться на войну добровольцем / Фото из фейсбука волонетера

"Линия фронта – это жизнь, а не смерть"

Волонтер подчеркнул, что его решение твердое и взвешенное. Он отметил, что уже более 2 лет помогает украинцам противостоять агрессору. И несмотря на то, что сейчас время полно хаоса и невизачености – с молитвами все можно преодолеть.

"Я уже более двух лет пытаюсь помогать Украине и украинцам, но сейчас мне нужна ваша помощь – понимание и доброта. И знайте, пожалуйста, что линия фронта – это жизнь, а не смерть. Сажайте свои помидоры, воспитывайте детей, лелейте украинскую культуру и традиции, защищайте друг друга, и это будет нашей самой большой победой", – написал Миндаугас Йошунас.

"Нет Чеки – теперь буду я"

. "Сажать помидоры" – это цитата Ирины "Чеки" Цимбух – "Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить важнее всего".

Литовский журналист отметил, что именно гибель парамедика Ирины Цимбух побудила его к этому

"Нет "Чеки" – теперь буду я. Смерть этой Героини побудила меня к мобилизации. Служба на фронте – это больше о жизни и надежде, чем о смерти и боли. Даже когда приходится покидать этот мир, речь идет о жизни. Почему? Потому что своей службой на фронте ты спасаешь жизни бесчисленного количества людей, а что может быть прекраснее, чем дарить жизнь людям каждый день. Каждая спасенная жизнь стоит каждой минуты, проведенной на фронте", – сказал Миндаугас Йошунас.

Также записал видеообращение, где поблагодарил украинцев за внимание и поддержку, а также зазачив, что намерен оставаться жить в Украине и надеется, что его женой станет украинка.

Гибель Ирины "Чеки" Цимбух