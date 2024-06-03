Про це журналіст та волонтер повідомив у себе у фейсбуці. Рішення він прийняв після прощання з бойовою медикинею Іриною "Чекою" Цимбух.
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Рішення мобілізуватись
З початку повномасштабного вторгнення журналіст регулярно волонтерив і допомагав збирати гроші для української армії.
"Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті", – зазначив Міндаугас Йошунас.
Про наступні етапи проходження військової служби журналіст пообіцяв повідомити згодом.
Міндаугас Йошунас повідомив про рішення мобілізуватись на війну добровольцем / Фото з фейсбуку волонетера
"Лінія фронту – це життя, а не смерть"
Волонтер наголосив, що його рішення тверде і виважене. Він зауважив, що уже понад 2 роки допомогає українцям протистояти агресору. І попри те, що зараз час сповнений хаосу і невизаченості – з молитвами все можна подолати.
"Я вже більше двох років намагаюся допомагати Україні та українцям, але зараз мені потрібна ваша допомога – розуміння і доброта. І знайте, будь ласка, що лінія фронту – це життя, а не смерть. Садіть свої помідори, виховуйте дітей, плекайте українську культуру і традиції, захищайте один одного, і це буде нашою найбільшою перемогою", – написав Міндаугас Йошунас.
"Нема Чеки – тепер буду я"
Литовський журналіст наголосив, що саме загибель парамедикині Ірини Цимбух спонукала його до цього
"Нема "Чеки" – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Служба на фронті – це більше про життя і надію, ніж про смерть і біль. Навіть коли доводиться залишати цей світ, мова йде про життя. Чому? Тому що своєю службою на фронті ти рятуєш життя незліченної кількості людей, а що може бути прекраснішим, ніж дарувати життя людям щодня. Кожне врятоване життя варте кожної хвилини, проведеної на фронті", – сказав Міндаугас Йошунас.
Також записав відеозвернення, де подякував українцям за увагу та підтримку, а також зазачив, що має намір залишатись жити в Україні та сподівається, що його дружиною стане українка.
Загибель Ірини "Чеки" Цимбух
- 29 травня під час ротації на Харківщині загинула парамедикиня, доброволиця "Госпітальєрів" Ірина "Чека" Цимбух. Вона кілька днів не дожила до свого Дня народження.
- Загибель Ірини стала справжнім ударом для українців.
- Ірина Цибух написала посмертного листа, у ньому вона зазначила, що свобода – це найвища цінність та закликала жити без страхів.
- Сотні людей учора, 2 червня, на Майдані проводжали свою захисницю під гімн ОУН, пісні Мирослава Скорика, Володимира Івасюка, Тараса Петренка.
- А сьогодні в останню путь парамедикиню провів Львів.