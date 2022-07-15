Нужно быть бдительными, это не только ваша война, – литовский журналист о российской угрозе

Литва активно помогает украинцам в борьбе против российского агрессора. Сейчас литовцы ищут возможности, чтобы оказать новую военную помощь.

Об этом 24 каналу рассказал литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас. По его словам, литовцы хорошо понимают, что их страна – это фактически последний предел Евросоюза.

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Более того, добавил Тапинас, Литва – в принципе, "последняя граница цивилизованного мира". Дальше уже идут белорусь и россия.

"Это и наша война"

Такое соседство может очень дорого обойтись Литве.

Мы всегда должны быть внимательны. Это не только ваша война. Это наша война. Да, мы не можем бороться на поле боя вместе с вашими бойцами. Но мы должны помогать, чем можем,

– подчеркнул журналист.

Поэтому, по словам Тапинаса, граждане Литвы активно вовлекаются в помощь Украине.

Что Литва планирует купить для Украины

Власти страны тоже выполняют свои обязательства. В частности, литовские политики работают на дипломатическом фронте, убеждая крупных партнеров в Евросоюзе также внести свой вклад в помощь Киеву.

"Например, мы сейчас с дипломатами двух стран активно ищем, что еще можно приобрести для Украины", – добавил телеведущий.

По его словам, в Литве планируется объявить большой сбор средств, к которому могли бы приобщиться граждане 3 или 4 стран.

Вместе мы могли бы убрать что-нибудь большое для Украины. Какие-то военные вертолеты или истребители,

– сказал Тапинас.

К сожалению, пока этот процесс безуспешен.

В чем сложности с новой помощью

Журналист сообщил, что пока не удалось найти страну, которая согласилась бы продать такую военную технику.

"Но мы не складываем руки. Мы и дальше будем пытаться найти тех, кто захотел бы продать это (истребитель – 24 канал). А средства мы найдем", – подчеркнул Тапинас.

Он заверил, что помощь от Литвы не прекратится и ни о какой усталости в этом вопросе не может быть и речи.

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас рассказал, как литовцы планируют помочь украинцам: смотрите видео

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