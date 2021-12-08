Литва будет выплачивать по 1 000 евро мигрантам, которые согласятся вернуться на родину
Источник:LRT
В Министерстве внутренних дел Литвы решили втрое увеличить денежные выплаты нелегальным беженцам, которые согласятся вернуться домой. Сумма выплат выросла до 1 000 евро вместо 300 евро.
По информации ведомства, такую инициативу ввела министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Предложение будет действовать до 20 января 2022 года в отношении тех людей, которые уже пересекли литовскую границу.
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Деньги за возвращение домой
Таким образом власти пытаются побудить мигрантов добровольно покинуть страну. Финансирование инициативы будет происходить в основном из денег, которые предоставила Литве Еврокомиссия для борьбы с кризисной ситуацией.
"Надеемся, что повышение выплаты увеличит число тех, кто решил вернуться", – подчеркнула Билотайте.Обратите внимание! Выплачивать денежные компенсации беженцам Литва начала в августе 2021 года. Предварительные подсчеты указывают на то, что содержание одного мигранта в стране достигает 11 тысяч евро в год.
Выплаты в увеличенном размере по-прежнему будут выдавать работники Службы охраны границы Литвы вместе с билетами на самолет. По состоянию на декабрь 2021 года из страны добровольно депортировали 345 нелегальных мигрантов, хотя общее число тех, кто пересек границу с Беларусью превышает 4 тысячи человек.
Убежище для мигрантов
В литовском МВД подчеркнули, что Департамент миграции совершил рассмотрение просьб об убежище от людей, которые незаконно попали в страну из Беларуси. Речь идет о 3,2 тысячи обращений, которые зарегистрировали в августе и сентябре.
Из всего количества заявок, убежище решили предоставить 54 иностранцам из Сирии, Йемена, Ирака, Эритреи и Афганистана. Им предоставят вид на жительство в Литве и примут участие в государственной программе интеграции. Всех остальных беженцев депортируют.
Еще 610 мигрантов решили обжаловать такое решение в суде, однако положительного решения в их пользу не было. 86 жалоб отклонили, 46 – остановили без рассмотрения.
Министр Билотайте объяснила это тем, что большинство из тех людей, которые незаконно прибыли в Литву на самом деле не имеют достаточных оснований для получения убежища.
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Ситуация на границе с Беларусью: что известно
- С лета 2021 года Литва, Латвия и Польша страдают от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. В связи с этим 9 ноября литовские власти объявили чрезвычайное положение в стране.
- В то же время в городе Друскининкай у белорусской границы литовцы создали базу, где дислоцируют часть войск.
- В конце ноября белорусские пограничники сообщили о найденном теле мигранта на границе с Литвой. Последняя отрицает информацию о переброске тела через границу.