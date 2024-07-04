Из-за риска вторжения России Литва хочет выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Литва решила выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, к которой присоединилась в 2011 году. Литовское правительство 3 июля одобрило проект соответствующего постановления.

Литва идет на этот шаг на фоне беспокойства стран Балтии относительно возможного вторжения России.

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Что дает Литве выход из этой Конвенции

Кассетные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира из-за чрезмерного вреда, который наносят гражданскому населению. Однако Россия активно использует эти боеприпасы на войне против Украины.

Министерство обороны Литвы убеждено, что в случае вооруженного конфликта Россия и Беларусь, несомненно, применят кассетные боеприпасы и против их страны, что даст им военное преимущество.

Поэтому после выхода Литвы из Конвенции она также сможет покупать, хранить и применять этот тип оружия.

Даже если бы наши союзники захотели использовать этот инструмент на нашей территории, они не смогут этого сделать, даже перевезти его через Литву,

– сказал министр обороны страны Лауринас Кащюнас.

Постановление о выходе из Конвенции еще должен одобрить парламент, после чего его подпишет президент Гитанас Науседа.

Сама идея у литовцев впервые возникла в прошлом году, когда США начали поставлять кассетные боеприпасы в Украину.