Литва йде на цей крок на тлі занепокоєння країн Балтії щодо можливого вторгнення Росії.

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Що дає Литві вихід з цієї Конвенції

Касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах світу через надмірну шкоду, яку завдають цивільному населенню. Однак Росія активно використовує ці боєприпаси на війні проти України.

Міністерство оборони Литви переконане, що у випадку збройного конфлікту Росія і Білорусь, безсумнівно, застосують касетні боєприпаси й проти їхньої країни, що дасть їм військову перевагу.

Тож після виходу Литви з Конвенції вона також зможе купувати, зберігати та застосовувати цей тип зброї.

Навіть якби наші союзники захотіли використати цей інструмент на нашій території, вони не зможуть цього зробити, навіть перевезти його через Литву,

– сказав міністр оборони країни Лауринас Кащюнас.

Постанову про вихід з Конвенції ще має схвалити парламент, після чого її підпише президент Гітанас Науседа.

Сама ідея у литовців вперше виникла минулого року, коли США почали постачати касетні боєприпаси в Україну.