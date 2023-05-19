Восстанавливают историческую справедливость: в Литве планируют переименовать Россию в Московию

В Литве скоро могут переименовать Россию. Если решение будет принято, то ее будут называть Московией. В настоящее время политики занимаются обсуждением этого вопроса.

Дискуссию о переименовании России начнет Комитет будущего Сейма. Во время нее будут рассуждать, целесообразно ли будет изменить топоним в литовском языке на "Московия". Об этом сообщил глава комитета, либерал Раймундас Лопата.

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Россия искажает свою историческую роль

Лопата отметил, что политики будут опираться на выводы историка Альфреда Бумблаускаса. Он должен представить на Сейме свой доклад "Россия и Московия: 5 ложей и умолчаний".

Евродепутат считает, что президент России Владимир Путин базирует войну, развязанную против Украины, на искаженной и ложной истории. Поэтому Литве следует определить, не воспринимается ли историческая роль страны-агрессора – как и само ее название – в западном сознании как искаженная.

Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С исторической перспективы Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укорененный в западном сознании великороссийский нарратив,

– подчеркнул Лопата.

Политики уточнят, как лучше будет назвать страну, руководимую кровавым диктатором. Возможно, речь будет ни о России, ни о Московии, а о другом топониме.

Известно, что Бумблаускас выступит с докладом 7 июня об экспроприации названия Русь и обстоятельстве ее превращения в Россию. Заслушать выступление смогут все присутствующие на организуемом Комитетом форуме "Интеллектуальная независимость Литвы". Во время мероприятия будут выступать историки, философы, лингвисты и политики.

Поскольку мы заговорили о переименовании, то несколькими днями ранее соответствующее решение было принято в Польше. Там решили изменить название Калининграда и Калининградской области. Теперь их называют Крулевец и Крулевецкая область соответственно. Политики подчеркнули, что нынешнее название российского региона "искусственно, не связано ни с самим городом, ни с регионом".