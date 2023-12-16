Представитель Литвы посоветовал Венгрии выйти из ЕС, однако позже удалил сообщение

В Литве критикуют Венгрию за то, что она вставляет палки в колеса Украины на пути вступления в ЕС. Вильнюс также намекнул Будапешту на выход из Евросоюза.

Постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе Арнольдас Пранцкевичюс в фейсбуке заявил, что Венгрии следует выйти из ЕС, если она не готова поддержать солидарность и взаимное доверие с другими членами блока. Однако стоит заметить, что потом это сообщение исчезло.

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Литва указала Венгрии на дверь

Представитель Литвы в ЕС отметили, что все лидеры страны блока приветствовали результаты последнего саммита, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Напротив, тот даже хвастался своими "достижениями" по "вето на дополнительные деньги для Украины и на просмотр MFF".

Это возмутило Пранцкевичюс и он пожелал Венгрии никогда не знать, что такое война, а также намекнул, что, возможно, ей будет лучше выйти из ЕС.

Я очень хочу пожелать этому государству-члену никогда не пережить войну, которую сейчас переживает народ Украины, чтобы ее города не бомбили, а граждане не погибали, чтобы ее территории никогда не были оккупированы государством-агрессором. Я желаю ей никогда не просить солидарности у других и никогда не ощущать вето союзников на жизненно важную помощь во времена величайшей нужды. ЕС силен благодаря солидарности и взаимному доверию. Если вы не готовы разделить что-либо из этого, есть только одно правильное решение: выйти из него,

– заявил Пранцкевичюс.

Венгрия не участвовала в голосовании по вступлению Украины в ЕС

Очевидно, доверие Евросоюза к Венгрии сильно упало. Известно, что перед началом голосования о старте переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз канцлер Германии Олаф Шольц предложил Виктору Орбану выпить кофе вне зала. После того, как он вышел, решение о переговорах было принято 26 голосами.

Кстати, интересно, что в разговоре с журналисткой 24 Канала политический директор венгерского лидера Виктора Орбана заявил, что Венгрия якобы не против финансовой поддержки Украины. Однако, по его словам, для того чтобы Будапешт поддерживал такие решения, Брюссель должен разблокировать средства для Венгрии.