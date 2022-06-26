Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, страна уверена, что ее поддержит НАТО.

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Он убежден, что Литва будет стоять очень жестко (на санкциях против России – 24 канал), потому что это была ее инициатива.

Литва демонстрирует, что не опасается путинской эскалации и возможного военного сценария. Она уверена, что НАТО ее поддержит, и об этом США заявили в первый же день,

– объяснил Пионтковский.

Публицист добавил, что не сомневался в том, что Еврокомиссия будет так "петлять".

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