Об этом 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, страна уверена, что ее поддержит НАТО.
Это вопрос жизни и смерти, - Фейгин предположил, может ли Литва уступить Путину
Он убежден, что Литва будет стоять очень жестко (на санкциях против России – 24 канал), потому что это была ее инициатива.
Литва демонстрирует, что не опасается путинской эскалации и возможного военного сценария. Она уверена, что НАТО ее поддержит, и об этом США заявили в первый же день,
– объяснил Пионтковский.
Публицист добавил, что не сомневался в том, что Еврокомиссия будет так "петлять".
Пионтковский говорит, что Литва не боится военного сценария Путина: видео
Россия угрожает Литве: важные детали
- Литва заявила, что прекращает транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининград через железную дорогу.
- В России сразу же началась истерика из-за такого вполне справедливого решения. В Кремле потребовали немедленного снятия блокады с Калининграда, а также угрожать "принятием мер" и "решенными руками".
- Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.
- После этого Россия решила перейти к конкретным угрозам Литве. А впоследствии начали военные учения в Калининградской области по артиллерии и обучение десанту в Балтийском море .
- А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил , что таким образом Литва фактически объявила войну.
- Президент страны Гитанас Науседа 25 июня заявил, что никаких уступок для России не будет . “Совершенно понятно, что Литва будет вводить санкции ЕС, и не может быть разговоров о каких-то "коридорах", - сказал он.
- МИД Украины также встал на защиту литовских друзей . Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.