Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, країна впевнена, що її підтримає НАТО.
До теми Це питання життя і смерті, – Фейгін припустив, чи може Литва поступитися Путіну
Він переконаний, що Литва буде стояти дуже твердо (на санкціях проти Росії – 24 канал), бо це була її ініціатива.
Литва демонструє, що не боїться путінської ескалації і можливого військового сценарію. Вона впевнена, що НАТО її підтримає, і про це США заявили в перший же день,
– пояснив Піонтковський.
Публіцист додав, що не сумнівався в тому, що Єврокомісія буде так "петляли".
Піонтковський каже, що Литва не боїться військового сценарію Путіна: відео
Росія погрожує Литві: важливі деталі
- Литва заявила, що припиняє транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС, до Калінінграда через залізницю.
- У Росії одразу ж почалась істерика через таке цілком справедливе рішення. У Кремлі почали вимагати негайного зняття блокади з Калінінграда, а також погрожувати "вживанням заходів" та "розв'язаними руками".
- Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.
- Після цього Росія вирішила перейти до конкретних погроз Литві. А згодом почали військові навчання в Калінінградській області з артилерії та навчання десанту в Балтійському морі.
- А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.
- Президент країни Гітанас Наусєда 25 червня заявив, що жодних поступок для Росії не буде. “Абсолютно зрозуміло, що Литва буде впроваджувати санкції ЄС, і не може бути розмов про якісь "коридори", – сказав він
- МЗС України також стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.