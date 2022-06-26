Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, країна впевнена, що її підтримає НАТО.

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Він переконаний, що Литва буде стояти дуже твердо (на санкціях проти Росії – 24 канал), бо це була її ініціатива.

Литва демонструє, що не боїться путінської ескалації і можливого військового сценарію. Вона впевнена, що НАТО її підтримає, і про це США заявили в перший же день,

– пояснив Піонтковський.

Публіцист додав, що не сумнівався в тому, що Єврокомісія буде так "петляли".

Піонтковський каже, що Литва не боїться військового сценарію Путіна: відео



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