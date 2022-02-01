Литва отправила в Украину миссию: будет оценивать потребность в дополнительной помощи

В Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия. На фоне агрессии России она оценит украинские потребности в дополнительной помощи и будет координировать ее предоставление.

Миссию Литвы в Украине возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол страны Йонас Даниляускас.

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В Украине начинает работу миссия Литвы

В состав миссии входят представители:

аппарата правительства,

Министерства национальной обороны,

Министерства энергетики,

Министерства внутренних дел,

Министерства здравоохранения,

Министерства социальной безопасности и труда.

Во время пребывания в Украине миссия будет проводить встречи с представителями украинских учреждений. Она оценит потребности страны в помощи в различных сферах и согласует механизмы оказания этой помощи.

Предварительно, миссия будет работать на украинской территории примерно 1 месяц.

Помощь Украине от Литвы: что известно

На днях стало известно, что Литва планирует передать Вооруженным силам Украины 24 тепловизора. Их совокупная стоимость составляет больше 342 тысяч евро. Министерство обороны государства подготовило проект постановления правительства.

Кроме того, после одобрения Госдепом США Литва и Латвия предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. По мнению Министерства обороны, такая поддержка усилит военный потенциал страны.

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