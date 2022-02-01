Литва отправила в Украину миссию: будет оценивать потребность в дополнительной помощи

1 февраля 2022 , 13:46
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Источник:

правительство Литвы

В Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия. На фоне агрессии России она оценит украинские потребности в дополнительной помощи и будет координировать ее предоставление.

Миссию Литвы в Украине возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол страны Йонас Даниляускас.

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В Украине начинает работу миссия Литвы

В состав миссии входят представители:

  • аппарата правительства,
  • Министерства национальной обороны,
  • Министерства энергетики,
  • Министерства внутренних дел,
  • Министерства здравоохранения,
  • Министерства социальной безопасности и труда.

Во время пребывания в Украине миссия будет проводить встречи с представителями украинских учреждений. Она оценит потребности страны в помощи в различных сферах и согласует механизмы оказания этой помощи.

Предварительно, миссия будет работать на украинской территории примерно 1 месяц.

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Автор: Наталія Пристанська